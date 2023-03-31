Лукашенко высказался об установлении мира на Украине

Лукашенко заявил, что Минск делает все возможное для установления мира на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Минск делает все возможное для установления мира на Украине. Трансляцию ведет БЕЛТА на своем YouTube-канале.

В своем обращении Лукашенко рассказал, как, по его мнению, дальше строить отношения с западными соседями. Белорусский лидер заявил, что не Минск «закрывает двери» во взаимоотношениях и нагнетает градус политической напряженности. По его словам, Минск открыт к диалогу и готов к сотрудничеству. Однако, подчеркнул Лукашенко, Минск всегда выступал за укрепление мер доверия и безопасности в регионе.

«Мы всегда были и остаемся последовательными партнерами в предотвращении угроз трансграничного характера и повышении мер взаимного доверия. Мы делали все возможное, чтобы прекратить военные действия на Украине и установить мир, такой нужный для наших братьев украинцев и россиян», — сказал он.

Ранее Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие и запретить переброску оружия для обеих сторон конфликта. Однако белорусский лидер заявил, что если Запад обманет Россию и после остановки огня продолжит вооружать Украину, Москва будет обязана использовать обогащенный уран.