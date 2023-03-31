Место задержания двух россиян с 200 килограммами кокаина попало на видео

МВД показало кадры с места задержания двух судимых мужчин с 200 кг кокаина в Петербурге

Место задержания двух судимых мужчин с 200 килограммами кокаина в Санкт-Петербурге попало на видео. Запись в пятницу, 31 марта, «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе МВД России.

На кадрах видно, как силовики едут к месту задержания. Затем показаны изъятые вещества. Кроме того, фигурантов ведут к служебному транспорту. Затем полицейский задает им вопросы о причинах задержания.

Ранее следователи МВД возбудили уголовное дело после изъятия свыше 200 килограммов кокаина из грузовиков с фруктами, прибывших в Петербург. Наркополицейские задержали двух ранее неоднократно судимых местных жителей. Они оборудовали в грузовике тайники, в которых перевозили наркотики. Стоимость изъятого кокаина по ценам черного рынка превышает 800 миллионов рублей.

Международная наркогруппировка переправляла товар в Россию из стран Латинской Америки.

Утверждается, что это один из крупнейших уловов полицейских за последнее время.