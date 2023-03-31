Доставленный из Перу в Россию за хищение денег из банка мужчина попал на видео

Из Перу в Россию экстрадировали мужчину, укравшего 9 миллионов рублей из хранилища банка

Из Перу в Россию экстрадировали Леонида Лаврова, укравшего девять миллионов рублей из хранилища банка. Запись «Ленте.ру» предоставила Генпрокуратура России.

На кадрах фигуранта ведут в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола. Затем его допрашивают.

В 2016 году фигурант, работая в банке, решил похитить деньги из хранилища оперативного офиса. Ему удалось забрать 9 миллионов рублей. Затем он попытался с подельниками украсть у страховой компании уже большую сумму — 211 миллионов.

Лавров скрылся от полицейских, и его объявили в розыск. Мужчина уехал в Перу, но в 2021 году его там задержали, после чего Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.