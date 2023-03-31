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15:34, 31 марта 2023Россия

Россиянин избивал сына-подростка и заставлял его пить водку

Отец-одиночка из Тюмени избивал сына-подростка и заставлял его пить водку

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тюмени вынесли приговор местному жителю, который систематически избивал сына-подростка и заставлял его пить водку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.

Как установил Калининский районный суд, после смерти супруги обвиняемый в одиночку воспитывал сына 2010 года рождения. Находясь в пьяном состоянии, мужчина начинал издеваться над ребенком и бить его ремнем. Кроме того, когда россиянин пил водку, то заставлял пробовать спиртное и несовершеннолетнего мальчика.

По информации суда, в 2022 году подросток сбежал к бабушке после того, как отец несколько раз ударил его по голове из-за незаписанного домашнего задания. При этом россиянка с внуком боялись обращаться в полицию, так как опасались, что отец мальчика останется на свободе и будет еще сильнее его бить, а также поднимет руку на пожилую женщину.

В свою очередь, выступая на заседании, мужчина не признал, что совершил в отношении сына преступление. По словам обвиняемого, мальчика против него настроила теща. Он подчеркнул, что воспитывал ребенка в строгости и требовал хорошей успеваемости, так как не хотел, чтобы тот вырос эгоистом.

В результате суд критически отнесся к показаниям мужчины, который злоупотреблял алкоголем и имел отрицательную характеристику. Его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии по статье об истязании человека, находящегося в зависимости от виновного.

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В России дети часто становятся жертвами психического и физического насилия со стороны родителей. 21 марта сообщалось, что жительница Челябинской области систематически била десятилетнего сына проводом и прижигала ему ноги раскаленным утюгом. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. При этом женщина свою вину не признает.

Кроме того, в Ростовской области отец в течение семи лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. В качестве наказания россиянин обжигал ладони ребенка, держа их над горящей конфоркой, колол ему руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами и заставлял есть окурки.

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Константин Лысяков
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