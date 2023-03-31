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18:17, 31 марта 2023Мир

Небензя призвал к военным мерам со стороны России из-за Запада

Небензя: заявления Запада о поражении России требуют от Москвы принятия военных мер

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления стран Запада о нанесении стратегического поражения России требуют принятия военных мер со стороны Москвы. К этому призвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение, очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере», — заявил постпред. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии.

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Виктория Кондратьева
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