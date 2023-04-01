Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:4
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Динамо М
0:2
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Спартак М
0:0
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Ак Барс
3:2
Завершен
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Зенит
0:0
Перерыв
live
Урал
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
22:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:45, 1 апреля 2023Спорт

«Ак Барс» выиграл первый матч финала Восточной конференции КХЛ

«Ак Барс» победил «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. У казанцев дублем отметился нападающий Дмитрий Кагарлицкий, победную шайбу забросил форвард Кирилл Панюков. У омичей также сделал дубль нападающий Корбан Найт.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 3 апреля в Казани. В финале Западной конференции КХЛ встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между командами пройдет 2 апреля в Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Президент Турции одобрил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО
Наблюдение Китая за конфликтом России и Украины объяснили
Москвичи пробежались по улице в нижнем белье и попали на видео
«Ак Барс» выиграл первый матч финала Восточной конференции КХЛ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
На Украине пожаловались на неспособность производить минометы
Психиатр назвал основную пользу смеха для организма
Глава Чечни наградил Бастрыкина орденом Кадырова
В российском городе мать задушила спящего сына
Генерал-полковник Лапин и командующий ВДВ отправились в зону СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.