«Ак Барс» выиграл первый матч финала Восточной конференции КХЛ

«Ак Барс» победил «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2. У казанцев дублем отметился нападающий Дмитрий Кагарлицкий, победную шайбу забросил форвард Кирилл Панюков. У омичей также сделал дубль нападающий Корбан Найт.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 3 апреля в Казани. В финале Западной конференции КХЛ встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между командами пройдет 2 апреля в Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».