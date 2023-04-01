Во Франции рассказали о недовольстве Украиной в Европе

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02:39, 1 апреля 2023Экономика

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Le Figaro: страны-соседи Украины дорого платят за помощь ее сельскохозяйственному экспорту

Фото: Unsplash

Страны-соседи Украины в Восточной Европе сталкиваются с негативными последствиями содействия сельскохозяйственному экспорту страны. Об этом написала газета из Франции Le Figaro.

Отмечается, что соседние с Украиной государства дорого платят за помощь ее экспорту в области сельского хозяйства. «По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины», — отмечается в материале.

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Проживающий прямо у границы с Украиной польский фермер Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое из страны зерно не отправляют на мировые рынки или в Африку, «как нам обещали политики».

«Оно оседает в нашей стране. На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу — ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые», — подчеркнул он.

Из-за дешевого украинского зерна фермеры из Польши не могут прожать свою продукцию, поэтому они выступили против нечестной конкуренции со стороны представителей Киева.

Ранее сообщалось, что Евросоюз финансово поддержит фермеров, пострадавших от переизбытка зерна с Украины. Помощь в объеме 56,3 миллиона евро — 4,68 миллиарда рублей — окажут фермерам Польши, Румынии и Болгарии.

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Марина Совина
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