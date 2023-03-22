ЕС финансово поддержит пострадавших от переизбытка зерна с Украины фермеров

ЕС направит фермерам Восточной Европы €56 миллионов из-за переизбытка зерна с Украины

На фоне успешной реализации зерновой сделки фермеры некоторых стран Восточной Европы столкнулись с серьезными проблемами — поставки с Украины увеличились с тысяч до миллионов тонн, и из-за переизбытка зерна местное производство стало убыточным. Для смягчения кризиса в секторе Евросоюз (ЕС) решил направить финансовую помощь пострадавшим, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Поддержка в размере 56,3 миллиона евро (4,68 миллиарда рублей) будет оказана фермерам Польши, Румынии и Болгарии. Еврокомиссия рассчитывает, что такая сумма позволит компенсировать потери производителей от резкого увеличения экспорта агрокультур с Украины.

Болгария и Польша получат по 16,75 и 29,5 миллиона евро соответственно. Сочетание внутреннего производства и импорта с Украины в этих странах превысило средний показатель за пять лет до начала военных действий в феврале. Румыния получит 10,05 миллиона евро. Проект в настоящее время обсуждается с государствами и в случае одобрения будет опубликован и вступит в силу в начале апреля.

С аналогичной проблемой столкнулись Венгрия и Словакия, однако помощь им выделять не планируют, поскольку их совокупные объемы импорта и внутреннего производства не превысили средний уровень за пять лет до конца февраля 2022 года, пишет Bloomberg.

Фермеры начали выражать свое беспокойство относительно будущего сектора еще в конце января. Представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии в совместном докладе заявили о трудностях из-за увеличения поставок украинского зерна и предложили выплатить пострадавшим фермерам компенсации, а также «герметизировать» маршруты поставок зерна из Украины. Позже польские производители устроили акцию протеста и заявили о риске разорения из-за цены ввозимого с Украины зерна.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в конце января отмечал, что рост импорта украинской пшеницы увеличился с 287 тысяч до 2,8 миллиона тонн по сравнению с 2021 годом, а кукурузы — с 7,3 до 12 миллионов тонн. Тогда он подчеркнул, что сложившаяся ситуация создала ряд проблем в странах Евросоюза, соседствующих с Украиной.