В Великобритании 22-летняя студентка добилась отмены штрафа за парковку при помощи ChatGPT

В Великобритании 22-летняя студентка смогла добиться отмены штрафа за парковку, используя чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщил Daily Mail.

22-летнюю Милли Хоултон оштрафовали на 60 фунтов стерлингов (около 5,7 тысячи рублей) за парковку на своей улице, несмотря на наличие разрешения на это. Девушка решила обжаловать штраф и обратилась к ChatGPT, чтобы тот составил ей текст апелляционного письма в доброжелательном тоне. Студентка была убеждена, что ей не удастся выразить свою точку зрения на бумаге так же хорошо, как это смог бы сделать искусственный интеллект.

В результате девушке удалось добиться отмены штрафа и не потерять деньги. После этого Хоултон решила рассказать о своей победе в социальных сетях. Снятое ей видео получило широкий резонанс. «Я почувствовала облегчение, поскольку я студент и не хочу тратить 60 фунтов стерлингов, если могу этого избежать. Я была так рада, что смогла найти инструмент, который поможет профессионально облекать мысли в слова», — призналась британка. Она добавила, что теперь ChatGPT активно пользуются друзья и знакомые и что этот инструмент при грамотном использовании может давать пользователям хорошие ответы.

В марте стало известно о том, что итальянское управление по защите персональных данных первым в мире ввело временное ограничение на использование чат-бота ChatGPT. Причиной того, что в стране решили ограничить работу чат-бота, стало нарушение законодательства о персональных данных.