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14:48, 31 марта 2023Интернет и СМИ

Одна европейская страна ограничила использование ChatGPT

Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о данных

Фото: Florence Lo / Reuters

Итальянское управление по защите персональных данных первым в мире ввело временное ограничение на использование чат-бота ChatGPT. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило WIRED.

Причиной того, что в Италии решили ограничить работу чат-бота, стало нарушение законодательства о персональных данных. В управлении обратили внимание на отсутствие правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение личной информации пользователей для обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы. Помимо того, отмечается, что хотя чат-бот предназначен для лиц старше 13 лет, в нем нет фильтра для проверки возраста пользователя.

Пока ограничение действует только в одной европейской стране. Его ввели до тех пор, пока ChatGPT «не будет соответствовать правилам конфиденциальности». У компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, есть 20 дней, чтобы ответить управлению и сообщить о мерах, принятых для устранения этой проблемы. В противном случае компании грозит штраф в размере до 20 миллионов евро, или до 4 процентов годового мирового оборота.

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Управление по защите персональных данных Италии стало первым в мире органом, ограничившим использование чат-бота из-за законодательства о персональной информации.

Ранее сообщалось, что предприниматель Илон Маск и более тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом как минимум на полгода приостановить обучение нейросетей из-за рисков. Предлагается, чтобы в течение этой паузы ИИ-лаборатории и независимые эксперты сообща разработали и внедрили общие протоколы безопасности.

20 марта стало известно об утечке у ChatGPT. Из-за инцидента некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты и прочие данные. В OpenAI произошедшее объяснили ошибкой в работе искусственного интеллекта.

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Маргарита Щигарева
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