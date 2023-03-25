Названа причина утечки личных данных пользователей ChatGPT

Личные данные ряда пользователей ChatGPT утекли в сеть после масштабного сбоя в работе ИИ

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI назвала причину утечки личных данных пользователей в сеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление OpenAI.

По информации разработчиков, утечка произошла из-за ошибки в работе искусственного интеллекта (ИИ).

«Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры (только) кредитных карт и их сроки действия», — следует из сообщения.

Согласно заявлению компании-разработчика, в общей сложности утечка данных затронула около 1,2 процента подписчиков чат-бота.

Ранее OpenAI выпустила отчет, в котором разработчики чат-ботов предупреждают, что новая языковая модель GPT-4 может быть использована для генерации убедительной дезинформации. По словам специалистов, человечество недалеко от создания опасно сильного искусственного интеллекта (ИИ).

В январе ChatGPT установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний. За два месяца число его пользователей достигло отметки в 100 миллионов, а 13 миллионов ежедневно пользуются приложением.