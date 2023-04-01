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23:14, 1 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за жестокую расправу над щенком

В Сочи задержали мужчину, зарезавшего десятимесячного щенка

Фото: Петров Сергей / Globallookpress.com

В Сочи задержали 43-летнего мужчину, жестоко убившего десятимесячного щенка. Об этом сообщили в городском УВД.

Уточняется, что в полицию обратились соседи россиянина, заметив на его одежде следы крови. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире мужчины труп собаки с ножевым ранением. «В настоящее время гражданин доставлен в отдел полиции для разбирательства. Труп животного направлен в ветеринарную клинику для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления», — рассказали в ведомстве.

Ранее житель Дагестана насмерть затоптал двух новорожденных щенков. Причиной послужил конфликт россиянина с девочками, которые вышли покормить новорожденных собак. Разозленный мужчина бросился к будке, перевернул ее и начал топтать животных.

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Варвара Кузьмина
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