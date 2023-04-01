В Минцифры опровергли связь изменений на «Госуслугах» со слухами о мобилизации

Шадаев: нововведения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации

Последние изменения на сайте «Госуслуги» никоим образом не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, заверил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — подчеркнул глава ведомства, добавив, что у россиян есть возможность отписаться от сообщений госорганов.

Ранее в Минцифры объяснили пропажу функции удаления профиля с «Госуслуг».

О том, что на портале перестала быть доступна возможность удаления учетной записи, стало известно ранее 31 марта. Отмечалось, что при попытке удалить профиль на экране возникает сообщение о том, что эта функция недоступна. В службе поддержки приложения «Госуслуги» рассказали, что кнопка, позволяющая отключить аккаунт, была скрыта по требованию Минцифры.