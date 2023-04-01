В Госдуме раскрыли будущее сформированной на Украине «Гвардии наступления»

Депутат Шеремет заявил о печальной участи украинской «Гвардии наступления»

Сформированную на Украине для захвата Крыма и Донбасса «Гвардию наступления» ждет печальная участь. Такое будущее штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников раскрыл депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Шансов у националистов никаких нет. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством», — заявил он.

Шеремет отметил, что в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны и попытки прорваться обернутся для войск Украины огромными потерями.

О создании штурмовых бригад 3 февраля объявил глава МВД Украины Игорь Клименко. Планировалось, что будет объединено несколько ныне существующих подразделений — «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Туда также включат новообразованные бригаду Государственной пограничной службы Украины «Стальная граница» и штурмовую бригаду Национальной полиции «Ярость».

31 марта Клименко сообщил о завершении формирования «Гвардии наступления». В нее входит восемь бригад.