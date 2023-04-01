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22:10, 1 апреля 2023Мир

В Израиле вновь прошли массовые протесты против судебной реформы

Times of Israel: десятки тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Десятки тысяч протестующих против судебной реформы вышли на улицы Израиля, несмотря на решение правительства о ее приостановке, передает издание The Times of Israel.

В настоящее время демонстранты заполонили центральные улицы Тель-Авива, ключевые автомагистрали были перекрыты. Происходящее контролируют сотрудники полиции. Уточняется, что митинги также проходят в Иерусалиме и Хайфе. Организаторы протестов пообещали продолжать добиваться того, чтобы судебная реформа была полностью отклонена.

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении отложить принятие закона о судебной реформе до следующего месяца. Реформа предполагает существенное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти.

Днем ранее свыше 600 тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы. Участники демонстраций в Тель-Авиве перекрыли шоссе Аялон, 28 человек были задержаны.

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Варвара Кузьмина
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