В Минобороны отчитались об уничтожении сотни бойцов ВСУ на одном направлении

В Минобороны сообщили об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные из группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили до сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. О потерях украинской стороны на одном направлении отчитались в Минобороны России в субботу, 1 апреля.

По данным ведомства, российские военнослужащие атаковали позиции ВСУ, задействовав артиллерию, тяжелые огнеметные системы и авиацию. Удары были нанесены по украинским подразделениям, располагавшимся близ населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики.

Также ВСУ лишились одной гаубиц Д-30, трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

Днем ранее, 31 марта, сообщалось, что российские войска уничтожили до 85 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечалось, что понесшие потери части ВСУ попали под огонь штурмовой авиации и артиллерии Центральной группировки российских войск в зоне СВО.