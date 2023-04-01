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12:03, 1 апреля 2023Интернет и СМИ

Сергей Лазарев высказался о вероятности отъезда из России

Певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается покидать Россию

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев заявил о том, что не планирует покидать Россию. О вероятности своего отъезда из страны он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

Певец ответил на вопрос о том, планирует ли он покорять рынок стран Азии. По мнению Лазарева, для того, чтобы стать известным в другой стране, необходимо в ней проживать. «Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь», — сообщил он.

Кроме того, Лазарев высказался на тему того, что в последнее время довольно часто наблюдается «отмена» русской культуры в западных странах, которая может затрагивать российских звезд. Певец признался, что сталкивался с волной негатива в соцсетях, однако впоследствии гневных реакций стало меньше. Он добавил, что русские «слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить».

В марте популярный в России блогер Амиран Сардаров, вновь переехавший в США, высказался об эмиграции. В видео, опубликованном на YouTube-канале «Дневник хача», он заявил, что не собирается оставаться в зарубежной стране насовсем.

Полина Кислицына
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