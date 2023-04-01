Зеленский рассказал о часовой беседе по телефону с Макроном

Зеленский заявил, что час проговорил по телефону с президентом Франции Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что час проговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в часовой беседе с Макроном они обсудили взаимодействие Украины и Франции в сфере обороны. «Я подробно проинформировал о положении на фронте», — рассказал президент Украины.

В феврале лидеры Украины и Франции провели телефонный разговор, в котором обсудили вопрос усиления и ускорения военной помощи Киеву. Сообщается, что политики поговорили об «обязательствах, взятых европейскими партнерами и странами НАТО во время Мюнхенской конференции по безопасности».

24 марта стало известно, что Макрон намерен посетить Китай в ближайшее время. По данным Agence France-Presse (AFP), он планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России.