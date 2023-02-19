Макрон и Зеленский обсудили вопросы усиления военной помощи Украине

Макрон и Зеленский обсудили по телефону вопросы усиления военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в воскресенье, 19 февраля, телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Лидеры стран обсудили вопрос усиления и ускорения военной помощи Киеву. Отмечается, что политики поговорили об «обязательствах, взятых европейскими партнерами и странами НАТО во время Мюнхенской конференции по безопасности относительно необходимости усилить и ускорить военную поддержку Украины».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что колесные танки AMX-10RC, которые страна направила Киеву, будут доставлены в конце следующей недели.

Зеленский также ранее заявил, что Киев ждет инвестиций со стороны Германии, Франции и Италии для восстановления Украины. «Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашем восстановлении», — отметил он. Зеленский подчеркнул, что Украина решила отдать приоритет европейскому рынку.