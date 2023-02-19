Франция назвала сроки поставок Украине танков AMX-10RC

Минобороны Франции Лекорню: танки AMX-10RC доставят на Украину в конце следующей недели

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что колесные танки AMX-10RC, которые страна направила Киеву, будут доставлены в конце следующей недели. Его слова приводит Parisien.

Глава ведомства также подчеркнул, что обучение персонала практически завершено. Лекорню не уточнил количество танков, которое будет доставлено Украине.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

В конце декабря президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы». «Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал французский лидер.