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22:35, 19 февраля 2023Мир

Франция назвала сроки поставок Украине танков AMX-10RC

Минобороны Франции Лекорню: танки AMX-10RC доставят на Украину в конце следующей недели

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что колесные танки AMX-10RC, которые страна направила Киеву, будут доставлены в конце следующей недели. Его слова приводит Parisien.

Глава ведомства также подчеркнул, что обучение персонала практически завершено. Лекорню не уточнил количество танков, которое будет доставлено Украине.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

В конце декабря президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы». «Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал французский лидер.

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Марина Совина
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