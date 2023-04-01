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03:17, 1 апреля 2023Мир

Маск предупредил США о «большой расплате»

Илон Маск предрек США «большую расплату» из-за низкой рождаемости
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

США ожидает «большая расплата» из-за низкой рождаемости в стране, заявил американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, пишет РИА Новости.

Бизнесмен прокомментировал статью Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году. Это на год раньше, чем предполагалось в прогнозе 2023 года. Маск предупредил США об опасности. «Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор», — предрек бизнесмен.

Ранее Маск прокомментировал информацию о том, что у него родились восьмой и девятый ребенок. По его словам, дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью.

О новых детях Илона Маска стало известно из судебных документов. Близнецы появились на свет в ноябре 2021 года, матерью стала операционный директор компании Neuralink Шивон Зилис.

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Марина Совина
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