Московский физтех отказался от обязательного изучения китайского языка

Руководство МФТИ отказалось от обязательного изучения студентами китайского языка

Руководство Московского физико-технического института (МФТИ) отказалось от введения обязательного изучения студентами китайского языка, об этом сообщается на сайте вуза.

Там отметили, что считают подобную идею перспективной и своевременной, однако выработать единое мнение со студенческим сообществом по форматам и объемам преподавания не удалось.

В МФТИ приняли решение вернуться к классической программе преподавания иностранных языков, чтобы «не завязнуть в обсуждениях».

28 марта Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал текст письма главы департамента иностранных языков МФТИ Елены Базановой одному из проректоров вуза, в котором речь шла о том, что с осени 2023 года «основными языками» для студентов вуза станут английский и китайский.

В физтехе объяснили необходимость нововведения тем, что 27 процентов необходимой научной литературы выходит на китайском языке, передает «Коммерсантъ». В Минобрнауки назвал этот решение смелым шагом, который укрепит сотрудничество между Россией и Китаем.

После этого в социальных сетях появилась петиция обучающихся, которые выступили против изменений в преподавании иностранных языков в вузе.

Ранее компания HeadHunter сообщила, что в России с января по март 2023 года спрос на сотрудников со знанием китайского языка вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.