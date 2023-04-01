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15:47, 1 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о гибели экс-бойца скандального батальона «Торнадо» Моджахеда

На Украине сообщили о гибели экс-бойца батальона «Торнадо» из Белоруссии Моджахеда
СюжетТорнадо в России

Фото: Reuters

На Украине сообщили о гибели бывшего бойца скандального батальона «Торнадо» из Белоруссии Даниила Ляшука с позывным Моджахед. Об этом в Telegram пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что Ляшука не стало в ходе боев на артемовском направлении.

В 2015 году Моджахеда задержали под Киевом по делу батальона «Торнадо». Бойцов отдельной роты луганской милиции подозревали в убийстве, пытках, похищении местных жителей и групповом изнасиловании мужчины.

Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что Ляшук был «самым опасным и жестоким из всех подозреваемых». Экс-боец «Торнадо» исповедовал ценности экстремистской организации «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), а также подозревался в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации.

В апреле 2017 года Ляшука вместе с остальными представителями «Торнадо» приговорили к тюремному сроку — ему дали 10 лет лишения свободы.

Однако в 2021 году все осужденные по делу батальона оказались на свободе. Бывшим бойцам батальона помог так называемый закон Савченко — один день предварительного заключения засчитывался за два дня отбывания наказания.

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Алевтина Запольская
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