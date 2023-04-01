Суд отказал защите наместника Киево-Печерской лавры в отводе судьи

Суд отказал защите наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в отводе судьи

Суд в Киеве отказал защите наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в отводе судьи из-за предвзятости. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ранее стало известно, что Шевченковский районный суд Киева начал заседание об избрании меры пресечения наместнику обители. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в разжигании религиозной розни и работе на Россию.

Отмечается, что прошение защиты о переносе заседания на два дня для ознакомления с материалами было отклонено. Защита митрополита потребовала отвода судьи ввиду его предвзятости, но получила отказ. Теперь суд приступит к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Павлу.

Наместник Киево-Печерской лавры в ходе судебного заседания выразил уверенность, что его дело носит политический характер. По его словам, он не сделал ничего, что могло бы навлечь на него обвинения.