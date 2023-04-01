В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Запорожье и ДНР

В МО заявили об уничтожении до 50 бойцов ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

Российские военные группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили до 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Потери украинской стороны раскрыли в Минобороны России в субботу, 1 апреля.

Как уточнили в военном ведомстве, при атаке были задействованы артиллерия и авиация. Удары наносились по позициям украинской армии близ населенных пунктов Дорожнянка и Марфополь Запорожской области, а также Угледар Донецкой народной республики (ДНР).