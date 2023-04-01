Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 1 апреля 2023Бывший СССР

Рогов заявил о скоплении ВСУ в Запорожье для форсирования Днепра

Рогов заявил, что ВСУ скопили в Запорожской области солдат для форсирования Днепра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили в Запорожской области большое количество солдат для форсирования Днепра. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», — сообщил Рогов.

При этом он отметил, что российские военные несколько дней назад атаковали позиции украинской армии близ Разумовки, нанеся по ним превентивные удары. Это было сделано, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов, пояснил собеседник агентства.

Ранее Рогов сообщил, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне ВСУ. Кроме того, по его словам, на данном участке при радиоперехватах часто можно услышать и польскую речь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
Рогов заявил о скоплении ВСУ в Запорожье для форсирования Днепра
Дацик прокомментировал поражение от американского боксера
Фотограф раскрыл главные правила работы со звездами шоу-бизнеса
Ассистентский дубль российского игрока помог «Виннипегу» победить в матче НХЛ
Раскрыты подробности о новой Концепции внешней политики России
Ученый предупредил об угрозе человечеству из-за искусственного интеллекта
Рогов рассказал о переименовании улиц в подконтрольном Киеву Запорожье
Московский физтех отказался от обязательного изучения китайского языка
Рогов показал на видео «гробы на колесах» для ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.