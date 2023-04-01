Крыша театра рухнула на зрителей в США во время концерта

Крыша театра рухнула на концерте группы Morbid Angel в США, десятки человек пострадали

Один человек погиб, десятки пострадали на концерте группы Morbid Angel при обрушении крыши театра в американском штате Иллинойс, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CBS.

Как рассказали в пожарной службе, крыша театра «Аполлон» в городе Белвидир рухнула во время концерта. Здание рассчитано на 1,5 тысячи гостей. Во время происшествия там находилось 260 зрителей. В программе концерта значились дэт-метал группы Morbid Angel, Revocation и Skeletal Remains.

Как уточнили журналисты, примерно через полчаса после начала мероприятия крыша и козырек рухнули из-за сильного ветра. Его порывы достигали 144 километров в час.

В результате погиб один человек, около 30 пострадали. Пять человек госпитализированы с тяжелыми травмами, у 18 — диагностировали травмы средней степени тяжести, еще пять получили незначительные повреждения.

Ранее крыша ТЦ в Финляндии рухнула из-за птичьего помета. Один из кронштейнов, державших конструкцию, не выдержал нагрузки.