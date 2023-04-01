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18:35, 1 апреля 2023Спорт

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0 в матче РПЛ, Промес получил травму

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 0:0. Во время второго тайма нападающий красно-белых Квинси Промес получил травму, отыграв всего четыре минуты.

Таким образом, после 21 матча «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» располагается на шестом месте, имея в активе 33 очка.

В следующем туре красно-белые примут московское «Динамо», а Ахмат — «Урал» из Екатеринбурга. Обе встречи пройдут 8 апреля.

Анастасия Борисова
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