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08:16, 1 апреля 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о переименовании улиц в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов заявил, что власти Запорожья переименовали 12 связанных с Россией и Белоруссией улиц

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в его руки попал документ, согласно которому в подконтрольном Киеву городе Запорожье распорядились переименовать 12 улиц, названия которых связаны с Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

«Мне прислали документ о переименовании первых 12 улиц в городе Запорожье. Это улицы, связанные с нашей культурой, с Россией и Белоруссией», — заявил он.

В частности, как уточнил Рогов, улицу Лермонтова назвали в честь одного из участников силовой операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе — Вячеслава Зайцева. Он пояснил, что тот также являлся коррупционером и занимался разворовыванием бюджета города.

Ранее Рогов рассказал, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне ВСУ. Помимо этого, по его словам, на данном участке ведения боевых действий при радиоперехватах часто можно услышать польскую речь.

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Марина Совина
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