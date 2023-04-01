Амурская тигрица родила четырех детенышей в Крыму

В крымском парке «Тайган» амурская тигрица родила четырех детенышей

В сафари-парке «Тайган», который располагается в Белогорском районе Крыма, амурская тигрица родила четырех детенышей. Об этом рассказал РИА Новости директор парка Олег Зубков.

По его словам, амурские тигрята появились на свет в парке впервые в этом году.

Как пояснила пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина, двое из маленьких хищников — самцы, а еще двое — самки. «Они хорошо себя чувствуют и очень активно себя ведут. Их мать о них заботится и оберегает», — отметила собеседница агентства.

В конце марта в нацпарке «Земля леопарда» выбрали самого милого хищника из живущих там больших кошек. Им оказался котенок самки дальневосточного леопарда Leo 195F. Сфотографировать детеныша удалось в южной части заповедника, когда он обходил территорию вместе с матерью.

