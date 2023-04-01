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10:53, 1 апреля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии встретилась с Зеленским

Президент Молдавии Санду встретилась с украинским коллегой Зеленским в Киеве

Фото: Reuters

Президент Молдавии Майя Санду в Киеве встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы энергетической безопасности, а также модернизацию инфраструктуры, сообщила Санду на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам молдавского президента, на встрече с Зеленским она выразила солидарность с украинским народом.

Кроме того, отметила Санду, Украина и Молдавия договорились координировать усилия в процессе достижения начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В 2022 году саммит ЕС одобрил статус кандидатов в члены Евросоюза для Украины и Молдавии. Санду призвала политические силы поддержать вступление страны в Европейский союз, отметив, что интеграция с Содружеством независимых государств (СНГ) не приносит должного развития республике.

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Алевтина Запольская
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