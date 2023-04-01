«Зенит» обыграл «Урал» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Урал» в матче РПЛ со счетом 2:0, дубль оформил Иван Сергеев

Петербургский «Зенит» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0. На 75-й минуте счет открыл нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. На 86-й минуте он увеличил преимущество команды, оформив дубль.

Таким образом, после 21 матча «Зенит» остается лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав 51 очко. «Урал» располагается на десятом месте, имея в активе 25 очков.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с московским «Локомотивом» 9 апреля. «Урал» днем ранее также на выезде проведет матч с грозненским «Ахматом».