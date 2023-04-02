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06:23, 2 апреля 2023Мир

На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 на севере Турции

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Землетрясение зарегистрировано в провинции Кастамону на севере Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Уточняется, что магнитуда толчков составила 4,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,8 километра. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Сообщалось, что число жертв землетрясений превысило 49 тысяч человек.

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Марина Совина
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