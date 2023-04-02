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19:30, 2 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемую в совершении подрыва кафе в Петербурге объявили в розыск

«112»: по подозрению в совершении взрыва в кафе в Петербурге разыскивают девушку

Фото: Telegram-канал «Подъём»

По подозрению в совершении подрыва кафе в Петербурге разыскивают девушку, утверждает Telegram-канал «112». Она присутствовала на встрече с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).

Утверждается, что она спрятала взрывное устройство в статуэтку, которую позже подарила Татарскому.

В петербургском кафе «Стрит-бар» в воскресенье, 2 апреля, произошел взрыв. По предварительным данным «112», в результате взрыва погиб один человек, еще шесть пострадали.

ТАСС утверждает, что пострадали 15 человек, а погиб сам Татарский. МВД России подтверждает гибель военкора.

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Виктория Кондратьева
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