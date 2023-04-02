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15:40, 2 апреля 2023Наука и техника

На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы

Украинский оборонный завод «Маяк» начал производить новые авиационные боеприпасы для ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский оборонный завод «Маяк» начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

Речь идет о боеприпасах ОБП-23.1 весом один килограмм и с зоной поражения 11 метров. «ОБП-23.05 весом 0,5 килограмма. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра», — говорится в публикации.

22 марта государственное предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд ВСУ на территории страны НАТО. Снаряды этого калибра используются в буксируемых гаубицах Д-30 и самоходных артиллерийских установках 2С1 «Гвоздика» советского производства.

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Виктория Кондратьева
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