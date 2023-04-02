На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы

Украинский оборонный завод «Маяк» начал производить новые авиационные боеприпасы для ВСУ

Украинский оборонный завод «Маяк» начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

Речь идет о боеприпасах ОБП-23.1 весом один килограмм и с зоной поражения 11 метров. «ОБП-23.05 весом 0,5 килограмма. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра», — говорится в публикации.

22 марта государственное предприятие «Укроборонпром» начало производство артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра для нужд ВСУ на территории страны НАТО. Снаряды этого калибра используются в буксируемых гаубицах Д-30 и самоходных артиллерийских установках 2С1 «Гвоздика» советского производства.