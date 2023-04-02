В МВД подтвердили гибель военкора Владлена Татарского

В МВД России подтвердили, что военкор Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

В МВД России подтвердили гибель военного корреспондента Владлена Татарского при взрыве в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сейчас правоохранители проверяют присутствующих в заведении на причастность ко взрыву. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила Татарскому.