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19:35, 2 апреля 2023Силовые структуры

В МВД подтвердили гибель военкора Владлена Татарского

В МВД России подтвердили, что военкор Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

Фото: Telegram-канал «Подъём»

В МВД России подтвердили гибель военного корреспондента Владлена Татарского при взрыве в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сейчас правоохранители проверяют присутствующих в заведении на причастность ко взрыву. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила Татарскому.

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Варвара Кошечкина
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