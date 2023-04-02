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00:25, 2 апреля 2023Силовые структуры

В Пензе арестовали иностранку по обвинению в убийстве семимесячного сына

Суд в Пензе арестовал иностранку по обвинению в убийстве семимесячного сына в больнице

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Суд в Пензе заключил под стражу иностранку по обвинению в убийстве семимесячного сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Пензенской области.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии.

Об инциденте сообщалось 1 апреля. Тогда стало известно, что мать, с конца января лежавшая в инфекционном отделении больницы вместе с сыном, задушила своего ребенка. После задержания она созналась в убийстве. Ранее женщина не стояла на учете и к уголовной ответственности не привлекалась.

24 марта сообщалось, что в Брянске 28-летняя мать предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденной дочери. По данным следствия, в декабре 2022 года женщина родила у себя дома здорового младенца. Не желая заниматься воспитанием дочери, она задушила ее, после чего положила тело в целлофановый пакет и оставила на обочине дороги. 7 января тело убитой малышки обнаружил местный житель. Вскоре после этого мать задержали и поместили в СИЗО.

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Марина Совина
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