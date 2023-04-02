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03:38, 2 апреля 2023Забота о себе

Врач рассказал об опасности сухих шампуней с бензолом

Онколог Самойленко призвал отказаться от сухих шампуней с бензолом

Фото: РИА Новости

Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости предупредил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

Врач-онколог уточнил, что бензол способен вызывать как опухоли верхних дыхательных путей и легких, так и рак кожи. «Это канцероген широкого спектра действия», — сказал он. В связи с этим Самойленко призвал ограничить или совсем отказаться от использования шампуней, если в их составе указано это химическое соединение.

В октябре 2022 года компания Unilever отозвала с прилавков магазинов в США и Канаде сухие шампуни своего производства из-за токсичного компонента в составе. Выяснилось, что в шампунях нескольких популярных брендов, а именно Dove, Nexxus, Suave, TIGI и TRESemmé, содержался бензол, который может спровоцировать лейкемию.

Ранее звездный парикмахер и владелица салона красоты 5 Salon & Spa в Нью-Йорке Она Диас-Сантин рассказала, что частое использование мусса и сухого шампуня может спровоцировать появление залысин.

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Марина Совина
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