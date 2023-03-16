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19:42, 16 марта 2023Ценности

Звездный парикмахер назвала вызывающие облысение ошибки в укладке волос

Звездный парикмахер Она Диас-Сантин рассказала, что прямые проборы приводят к облысению

Фото: Unsplash

Звездный парикмахер и владелица салона красоты 5 Salon & Spa в Нью-Йорке Она Диас-Сантин назвала ошибки в укладке волос, которые могут вызвать облысение. Соответствующий материал появился на сайте издания She Finds.

В первую очередь эксперт призвала читательниц перестать делать прямые проборы. В случае уже имеющихся истонченных волос Диас-Сантин посоветовала укладывать волосы на боковой пробор, а также носить ободки, чтобы добавить прядям дополнительный объем.

Кроме того, по ее словам, спровоцировать появление залысин может частое использование мусса и сухого шампуня. «Нанесение густых или тяжелых продуктов на волосы может склеить и сделать их тоньше. Также они могут стать причиной облысения», — рассказала специалист и порекомендовала вместо них присмотреться к легким пенкам и лакам.

В феврале сооснователь компании по производству продукции для волос LilyHair Джин Лопес перечислила приводящие к облысению прически. По словам эксперта, потерю волос вызывают тугие укладки, среди них — конские хвосты, косы, пучки, а также дреды, брейды и наращенные пряди.

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Мария Винар
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