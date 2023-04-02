Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН и День дурака

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте пошутил про переход председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН к России в субботу, 1 апреля, и День дурака.

Политик подчеркнул, что это событие соответствует празднику. «Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — написал он.

Боррель отметил, что Россия постоянно нарушает правовые нормы всемирной организации, невзирая на то, что она является постоянным членом СБ ООН. Он также заявил о намерении ЕС бороться со злоупотреблениями со стороны России на посту председателя.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал, что Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером. Он также заявил, что попытки спровоцировать Москву обернутся провалом.