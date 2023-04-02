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01:11, 2 апреля 2023Мир

Полянский прокомментировал переход председательства в СБ ООН к России

Полянский заявил, что во время председательства в СБ ООН Россия будет честным брокером

Фото: Globallookpress.com

Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН будет честным брокером, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

По его словам, попытки спровоцировать Москву обречены на провал. Он напомнил, что в субботу, 1 апреля, председательство в СБ ООН на месяц перешло к РФ. Дипломат уточнил, что для некоторых стран такая перспектива была «словно кость поперек горла». Полянский отметил, что «в ООН все-таки действует международное право».

«Как и положено председателям, мы будем честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года, когда на наше председательство пришлось начало специальной военной операции (СВО)», — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш не собирается вмешиваться в споры о председательстве России в Совбезе.

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Марина Совина
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