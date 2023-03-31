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21:09, 31 марта 2023Мир

Генсек ООН отказался вмешиваться в споры о председательстве России в Совбезе

Генсек ООН Гутерриш не собирается вмешиваться в споры о председательстве России в Совбезе

Фото: Eskinder Debebe / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что тот отказывается вмешиваться в споры о председательстве России в Совете Безопасности организации, сообщает ТАСС.

«Думаю, что генеральный секретарь ООН считает, что хорошей идеей для государств-членов ООН является принятие решения ими самими», — заявил Дюжаррик.

Он уточнил, что генсек не планирует каким-либо образом вмешиваться в данный вопрос и продолжит свою работу в том же режиме вне зависимости от того, кто будет занимать место председателя Совбеза ООН в апреле. Дюжаррик также предположил, что Гутерриш изъявит желание принять участие в созываемом Россией 24 апреля заседании на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Ранее генсек ООН предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики» в ходе обращения к участникам организованного США «Саммита за демократию».

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Марина Совина
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