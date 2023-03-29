Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 29 марта 2023Мир

Генсек ООН предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики»

Генсек ООН Гутерриш предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики»
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Eskinder Debebe / UN Photo / Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики» в ходе обращения к участникам организованного США «саммита за демократию». Его слова опубликованы на сайте организации.

«Тектонические плиты геополитики сдвигаются, и с глобальными угрозами не может справиться какое-либо одно государство или одна организация самостоятельно», — заявил Гутерриш. По его мнению, демократические страны могут создать возможности для кардинальных перемен, «не прибегая к кровопролитию и насилию». «Они являются центрами широкомасштабного сотрудничества, основанного на принципах равенства, вовлеченности и солидарности», — добавил он.

Ранее стало известно, что Антониу Гутерриш выразил готовность встретиться главой МИД России Сергеем Лавровым во время визита министра в Нью-Йорк в случае запроса с российской стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генштаб ВСУ признал успехи российских войск в Артемовске
Экс-советник Кучмы предупредил Киев об опасной ситуации вокруг УПЦ
Госдеп не смог ответить на вопрос о позиции США по «Северным потокам»
Белый дом обвинил республиканцев в вооруженном насилии в стране
Российский школьник умер после урока физкультуры
Генсек ООН предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики»
Аршавин отреагировал на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян
Россиянам за рубежом дали возможность получать пенсию на счет в России
В одесском детском центре снесли памятник юному Ленину
Раскрыто состояние попавшего в больницу Папы Римского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.