Генсек ООН предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики»

Генсек ООН Гутерриш предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики» в ходе обращения к участникам организованного США «саммита за демократию». Его слова опубликованы на сайте организации.

«Тектонические плиты геополитики сдвигаются, и с глобальными угрозами не может справиться какое-либо одно государство или одна организация самостоятельно», — заявил Гутерриш. По его мнению, демократические страны могут создать возможности для кардинальных перемен, «не прибегая к кровопролитию и насилию». «Они являются центрами широкомасштабного сотрудничества, основанного на принципах равенства, вовлеченности и солидарности», — добавил он.

Ранее стало известно, что Антониу Гутерриш выразил готовность встретиться главой МИД России Сергеем Лавровым во время визита министра в Нью-Йорк в случае запроса с российской стороны.