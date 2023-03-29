Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:41, 29 марта 2023Мир

Генсек ООН Гутерриш выразил готовность встретиться с Лавровым

Генсек ООН Гутерриш выразил готовность встретиться с Лавровым во время его визита в США
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Ahmed Saad / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность встретиться главой МИД России Сергеем Лавровым во время визита министра в Нью-Йорк в случае запроса с российской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Если он [Лавров] приедет в Нью-Йорк и встреча будет запрошена, генеральный секретарь, конечно, встретится с ним», — заявил он, отметив, что Гутерриш встречается со всеми министрами и лидерами стран, «с кем нужно говорить для выполнения его работы».

Ранее постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что глава МИД страны Сергей Лавров в апреле примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Как заявил Небензя, США обязаны выдать визу для возможного участия Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке в рамках председательства РФ в апреле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Очевидцы сняли столб дыма в районе падения дрона в Крыму
В России назвали способные сбивать снаряды GLSDB системы
Россиянин погиб из-за взрыва электросамоката
Шахназаров назвал особенность характера москвичей
Фитнес-модель назвала способы быстро сжечь 100 калорий
Швейцария полностью присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Раскольническая ПЦУ назначила наместника в Киево-Печерскую лавру
Россиян предупредили о главных противопоказаниях к медитации
Иностранец напал на российского врача из-за безответной любви и получил 6,5 года
Смертельный для растений грибок впервые в истории заразил человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.