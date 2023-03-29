Генсек ООН Гутерриш выразил готовность встретиться с Лавровым во время его визита в США

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность встретиться главой МИД России Сергеем Лавровым во время визита министра в Нью-Йорк в случае запроса с российской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Если он [Лавров] приедет в Нью-Йорк и встреча будет запрошена, генеральный секретарь, конечно, встретится с ним», — заявил он, отметив, что Гутерриш встречается со всеми министрами и лидерами стран, «с кем нужно говорить для выполнения его работы».

Ранее постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что глава МИД страны Сергей Лавров в апреле примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Как заявил Небензя, США обязаны выдать визу для возможного участия Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке в рамках председательства РФ в апреле.