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17:33, 2 апреля 2023Мир

Министр обороны Чехии допустила новые военные поставки Украине

Министр обороны Чехии: на складах чешской армии еще есть техника для отправки в Украину

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Министр обороны Чехии Яна Чернохова допустила новые поставки военной техники Украине. В эфире телеканала СT24 она заявила, что на складах чешской армии еще есть объекты, которые могут быть отправлены Киеву.

Она добавила, что президент страны Петр Павел в ближайшие дни будет проинформирован о том, какие еще военные материалы могут подлежать отправке.

«На наших складах все еще есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии. Мы проинформируем (в среду) господина президента (Павела) о списках, которые у нас есть, чтобы он имел точное представление о том, что еще мы гипотетически можем отправить на Украину, если Украина будет в этом заинтересована», — заявила Чернохова.

В конце марта Павел в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявлял, что Чехия оказала максимальную военную помощь Украине и достигла предела своих возможностей в данном вопросе. При этом президент отметил, что у республики имеются мощности для производства продукции для противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов.

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Софья Ермакова
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