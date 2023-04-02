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16:01, 2 апреля 2023Мир

В Чехии призвали положить конец военным действиям на Украине и начать переговоры

Глава МО Чехии Чернохова: нужно скорее положить конец военным действиям на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стороны конфликта на Украине должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. В беседе с журналистами Чешского ТВ глава ведомства подчеркнула, что выступить организатором переговоров может кто угодно, главное — чтобы они состоялись.

Комментируя текущую ситуацию, Чернохова высказала мнение, что в качестве посредников могут выступить и страны Запада, и другие более близкие России государства, такие как Китай.

«Важно, чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России», — подчеркнула она, добавив, что «весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились».

Глава Минобороны высказала опасения, что военные действия могут затянуться. Она акцентировала внимание на том, что НАТО делает все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта.

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Варвара Кошечкина
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