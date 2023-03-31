Лукашенко назвал способ разрешения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ситуацию на Украине надо остановить перемирием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию на Украине надо остановить перемирием с помощью переговоров без предварительных условий. Такой способ разрешения конфликта он назвал в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию ведет БЕЛТА.

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — сказал политик. Белорусский лидер уточнил, что объявить перемирие нужно без права перемещения техники, перегруппировки войск и переброски оружия с обеих сторон.

Лукашенко считает, что переговоры необходимо начать именно сейчас, пока не произошла эскалация конфликта. Он отметил, что российский военно-промышленный комплекс разворачивается на полную мощь. С другой стороны — Украина, которую Запад может вооружить техникой.

Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием, западным, там уже не осталось советского, если переподготовку пройдут военные, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко предрек начало третьей мировой войны из-за украинского кризиса

Президент Белоруссии подчеркнул, что усилиями Запада, в частности, США и их союзников, была «развязана полномасштабная война до последнего украинца». По его мнению, переход в глобальный вооруженный конфликт можно предотвратить исключительно с помощью переговоров. Политик отметил, что «на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами».

Кроме того, западные страны ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию. Лукашенко назвал их целью уничтожение республики. По его словам, горячие конфликты, произошедшие в последние десятилетия, произошли из-за желания представителей Запада подчинить себе весь мир. Глава Белоруссии обратил внимание, что вооруженный конфликт на Украине не остановится, «пока заокеанский хозяин не даст отмашку».

Помимо этого, как он утверждает, были заложены «идеологические бомбы» во всех бывших республиках СССР, и сейчас они детонируют. Лукашенко заявил, что под внешним управлением оказывались целые народы, увлеченные идеями нового порядка и совершенного общества. В результате воздействия мягкой культурной силы, пока народ борется сам с собой, земли и ресурсы страны переходят во владение иностранных корпораций, добавил политик.

Белорусский лидер также объяснил включение Крыма в состав России трендом Украины на вступление в НАТО. Кроме того, Киев предложил альянсу разместить его военные базы на территории страны. Москва была вынуждена пойти на этот шаг из-за чрезвычайной угрозы безопасности, подчеркнул президент Белоруссии. Он призвал вспомнить, что включение полуострова в состав РФ произошло без единого выстрела.

Лукашенко заявил о готовности разместить ядерное оружие для защиты России и Белоруссии

Глава республики подтвердил готовность договориться с Россией о размещении на своей территории стратегического ядерного оружия в случае необходимости. По словам Лукашенко, он и российский президент Владимир Путин ни перед чем не остановятся для защиты государств.

Политик заверил, что любые посягательства на Белоруссию и ее военную и гражданскую инфраструктуру получат ответ «на всю катушку». Он также сказал народу страны не беспокоиться за мир.

Путин и Лукашенко обсудят вопросы, связанные с безопасностью на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ). О договоренности Москвы и Минска разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии стало известно 26 марта.

С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Владимир Путин президент России

Лукашенко также ответил на утверждение о том, что он «лег под Путина», и опроверг это. Взаимодействие Белоруссии с Россией носит многоплановый характер, в центре которого стоит строительство Союзного государства, подчеркнул он.

Политик впервые заговорил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине в феврале. Белорусский президент заявил, что другой такой ситуации может уже не быть.