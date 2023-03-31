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16:46, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал способ разрешения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ситуацию на Украине надо остановить перемирием

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию на Украине надо остановить перемирием с помощью переговоров без предварительных условий. Такой способ разрешения конфликта он назвал в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию ведет БЕЛТА.

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — сказал политик. Белорусский лидер уточнил, что объявить перемирие нужно без права перемещения техники, перегруппировки войск и переброски оружия с обеих сторон.

Лукашенко считает, что переговоры необходимо начать именно сейчас, пока не произошла эскалация конфликта. Он отметил, что российский военно-промышленный комплекс разворачивается на полную мощь. С другой стороны — Украина, которую Запад может вооружить техникой.

Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием, западным, там уже не осталось советского, если переподготовку пройдут военные, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Лукашенко предрек начало третьей мировой войны из-за украинского кризиса

Президент Белоруссии подчеркнул, что усилиями Запада, в частности, США и их союзников, была «развязана полномасштабная война до последнего украинца». По его мнению, переход в глобальный вооруженный конфликт можно предотвратить исключительно с помощью переговоров. Политик отметил, что «на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами».

Кроме того, западные страны ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию. Лукашенко назвал их целью уничтожение республики. По его словам, горячие конфликты, произошедшие в последние десятилетия, произошли из-за желания представителей Запада подчинить себе весь мир. Глава Белоруссии обратил внимание, что вооруженный конфликт на Украине не остановится, «пока заокеанский хозяин не даст отмашку».

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Помимо этого, как он утверждает, были заложены «идеологические бомбы» во всех бывших республиках СССР, и сейчас они детонируют. Лукашенко заявил, что под внешним управлением оказывались целые народы, увлеченные идеями нового порядка и совершенного общества. В результате воздействия мягкой культурной силы, пока народ борется сам с собой, земли и ресурсы страны переходят во владение иностранных корпораций, добавил политик.

Белорусский лидер также объяснил включение Крыма в состав России трендом Украины на вступление в НАТО. Кроме того, Киев предложил альянсу разместить его военные базы на территории страны. Москва была вынуждена пойти на этот шаг из-за чрезвычайной угрозы безопасности, подчеркнул президент Белоруссии. Он призвал вспомнить, что включение полуострова в состав РФ произошло без единого выстрела.

Лукашенко заявил о готовности разместить ядерное оружие для защиты России и Белоруссии

Глава республики подтвердил готовность договориться с Россией о размещении на своей территории стратегического ядерного оружия в случае необходимости. По словам Лукашенко, он и российский президент Владимир Путин ни перед чем не остановятся для защиты государств.

Политик заверил, что любые посягательства на Белоруссию и ее военную и гражданскую инфраструктуру получат ответ «на всю катушку». Он также сказал народу страны не беспокоиться за мир.

Путин и Лукашенко обсудят вопросы, связанные с безопасностью на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ). О договоренности Москвы и Минска разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии стало известно 26 марта.

С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии

Владимир Путинпрезидент России

Лукашенко также ответил на утверждение о том, что он «лег под Путина», и опроверг это. Взаимодействие Белоруссии с Россией носит многоплановый характер, в центре которого стоит строительство Союзного государства, подчеркнул он.

Политик впервые заговорил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине в феврале. Белорусский президент заявил, что другой такой ситуации может уже не быть.

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Кристина Есикова
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