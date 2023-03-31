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14:24, 31 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности разместить стратегическое ядерное оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить у себя стратегическое ядерное оружие

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В случае необходимости Белоруссия готова договориться с Россией о размещении на своей территории стратегического ядерного оружия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию. Трансляцию ведет БЕЛТА на своем YouTube-канале.

«Надо будет — мы с [президентом России Владимиром] Путиным решим и введем сюда, если надо, и стратегическое [ядерное] оружие, — отметил он. — Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы».

Белорусский лидер также рассказал, что поручил восстановить на территории республики площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь».

Ранее Лукашенко заявил, что любые посягательства на Белоруссию получат ответ «на всю катушку». По его словам, любое посягательство на территорию страны и ее военную и гражданскую инфраструктуру повлечет за собой незамедлительный ответ.

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Варвара Кошечкина
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