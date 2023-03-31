Лукашенко высказался о риске начала третьей мировой войны

Лукашенко заявил о замаячившей на горизонте третьей мировой войне с ядерными пожарами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами». Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

По его словам, усилиями США и их союзников на Украине была «развязана полномасштабная война до последнего украинца», а избежать ее перехода в глобальный вооруженный конфликт можно исключительно с помощью переговоров.