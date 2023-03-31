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11:56, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал включение Крыма в состав России вынужденным

Президент Белоруссии Лукашенко назвал включение Крыма в состав России вынужденной мерой

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал включение Крыма в состав России в 2014 году вынужденной мерой РФ. Его слова приводятся на сайте белорусского лидера.

Лукашенко объяснил это трендом Украины на вступление в НАТО и предложением альянсу разместить его военные базы на территории страны.

«Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните: без единого выстрела», — заявил Лукашенко в ходе послания Национальному собранию и гражданам Белоруссии.

Также в этой речи Лукашенко заявил, что страны Запада ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию, нацеленного на уничтожение государственности страны.

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Антон Похиляк
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